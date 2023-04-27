Erdoğan her koldan saldırıyor: Cami hoparlöründen Erdoğan'ın yapacağı açılışa katılım çağrısı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yer alan bir caminin hoparlöründen Erdoğan'ın hastalığı nedeniyle yapamadığı açılış için katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılması planlanan ancak hastalığı nedeniyle yapılamayan mitingiyle ilgili, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan bir köy camisinin hoparlöründen katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı videoda, camiden "Saat 3'te Sayın Cumhurbaşkanımız Yozgat'a hızlı tren açılışına ve mitinge gelecektir. Bu nedenle bütün halkımız davetlidir. Boğazlıyan'dan Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 12'de araçlar hareket edecektir. Bütün komşulara ilanen duyurulur. Ayrıca kendi özel aracıyla gitmek isteyen komşular var ise bunlara da yardımcı oluruz" ilanı yapıldığı duyuldu.

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