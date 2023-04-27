İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkılacak halde olduğundan Sağlık Bakanlığı’nın haberi varmış

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Maraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkılacak halde olduğundan ve güçlendirilmesi gerektiğinden Sağlık Bakanlığı’nın haberi olduğunu yazdı.

Saymaz, "Sağlık Bakanlığı biliyordu ve güçlendirmedi" başlıklı yazısında ilgili belgeyi paylaştı.

Saymaz, şunları kaydetti:

“Tabloda ‘Deprem tahkikleri bakanlığımız tarafından kabul edilmediğinden yeniden yapılacaktır’ deniyor. Gel gör ki yeniden yapılmadı. İskenderun Devlet Hastanesi'nin de 2012'de deprem tahkikinin yapıldığı, güçlendirilmesinin gerektiği, ancak güçlendirilmediği kaydediliyor. Binanın atıl halde olmadığı, yani kullanıldığı belirtiliyor.”