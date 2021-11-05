AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Madde, alkol ve kumar bağımlılığı bütün kötülüklerin anasıdır.
- Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin ideoloji ya da alışkanlıkla alakası yoktur.
- Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir.
- Teknoloji bağımlılığı bizi gerçek olmayan bir dünyaya hapseder.
- Anne babalar çocuklarını değil çocuklar anne babalarını yönlendiriyor.
- Yakından takip edemediğimiz çocuklarımızı özgür kılmış olmayız, sadece başı boş bırakmış ihmal etmiş oluruz.
- Kötü alışkanlıkların temeline baktığımız zaman genelde çocukluktan geldiğini görürüz.