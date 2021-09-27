Erdoğan: Her ilde 'sulh komisyonu' kuracağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Türkiye’de, 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859’a yükseltmiş olacağız.
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Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık.
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Adalet mülkün temeli olduğu kadar, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel ve hak özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin yapacağı hamleler de eksik kalacaktır. Adaleti, temel hak ve özgürlükleri, hukuku ve insani değerleri hiçe sayan ülkelerin ayakta kalamayacağını acı bir şekilde göstermiştir. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir. Türk adaletine, hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza yakışır, adalet sarayları inşa ediyoruz. 2002 yılından bu yana inşa ettiğimiz modern 275 adalet hizmet binasıyla, adliyelerimizin altyapı eksikliklerini giderdik.
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Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık. İkinci yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik. Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk. Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik.
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Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız.
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Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.
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Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değildir.
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Hiçbir sıkıntı yaşamadan görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."