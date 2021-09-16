Erdoğan: Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de '2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuştu.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

"Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz.

Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutulamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karanlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Şeamet tellallarına kalsak Türkiye bugüne kadar defalarca batmıştı, bitmişti, yerle yeksan olmuştu. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek devam ediyoruz."

Erdoğan, bu yılki şeker pancarı alım fiyatının ton başına 420 lira olduğunu belirtti.