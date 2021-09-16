Oktarcılara 'dualarınızı eksik etmeyin' diyen isim Erdoğan'ın en yakınında...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TCDD'nin başına atanan Murat Atik, Adnan Oktarcı olduğunun ortaya çıkması sonrası görevinden istifa etmişti.

10 gün sonra gelen bu istifa AKP'nin Oktar Cemaati'yle bağını yeniden gündeme getirdi.

Konuya ilişkin bir kitap kaleme alan Odatv editörü Hakan Erol, “Turnike” kitabında Oktarcıların Erdoğan'a yakın iki isimle bağlantısına işaret etmiş, bu isimlerin Süleyman Soylu ve İbrahim Kalın olduğuna işaret etmişti.

İşte kitaptaki ilgili bölümler:

“Sabahın kör saati, 06.19 suları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel kalem müdürlüğü telefonuna dikkat çeken bir mesaj geliyordu.

Hüma Babuna, “Akp Süleyman Soylu” olarak kaydettiği numaraya, yani Soylu’ya ulaşmaya çalışıyordu. Ve gönderdiği mesajında, “Süleyman Bey bütün evlerimizde polis baskını var şu anda. Adnan Bey dahil” diye belirtiyordu.

Yalnızca 14 saniye sonra Soylu’nun özel kalem müdürlüğü bir mesaj daha alıyordu. Bu kez mesajda, FETÖ’cü vurgu yer alırken, “Engel olun” deniyordu:

“İngilizlerin derin devleti ile ilgili yaptığımız faaliyetler neticesinde FETÖ’cüler hep saldırdılar, yine saldırıyorlar. Engel olun, lütfen.”

Ve aradan yalnızca 4 dakika geçmişti ki, telefonun o bilindik bildirim tonu yine çalıyordu.

Aynı numaradan peş peşe 3. SMS idi bu!

Saat 06.23...

Soylu’ya gelen mesajda, “Adnan Oktar Bey Kandilli’de!” deniyordu bu kez.

Ve bu öyle alelade bir SMS de değildi aslında. Anlaşılan Soylu’ya, Oktar’ın “kaçmadığı” izlenimi verilmeye çalışılıyordu.”

İşte kitapta yer alan Kalın'la ilgili bölüm:

“6 Ocak 2018’de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda, Ben, Öteki ve Ötesi isimli kitabı hakkında konuşmak için düzenlenen bir konferansa katılıyordu.

Kalın burada bir konuşma yaparken, sunum bitiminde de kitabını imzalıyordu. Her şey görünürde çok normaldi...

Ancak Oktarcıların tuttuğu notlar içerisinde bu güne dair çok konuşulacak bilgiler bulunuyordu.

“/img_image.E0I/voljvol2/a-016.jpg” isimli dokümanın içerisinde, o gün cemaat üyelerinin İbrahim Kalın’la yaşadıkları aktarılıyordu.

Cemaat elemanları, Kalın üzerinden Erdoğan’a, “arkandayız” mesajı verirken, Kalın’dan da çok sıcak bir yanıt alındığını iddia ediyorlardı. Yine, Oktar’ın selamını Kalın’a ilettiklerini ifade eden cemaat mensupları, Kalın’a Oktar’ın iki kitabını da hediye ettiklerini yazıyordu.

Yine Kalın’ın Oktarcılara “Dualarınızı eksik etmeyin” dediği de ileri sürülüyordu!

Adnan Oktar için tutulan ve İbrahim Kalın’dan bahsedilen notun bir kısmı şu şekilde:

“Bu sabah, İbrahim Kalın’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kitap tanıtım gününe katıldık. Said ve Bülent. Kitabının adı: Ben, Öteki ve Ötesi. İslam ve Batı medeniyetleri arasındaki ilişkilerin tarihi üzerine. Kendisine selamınızı ilettik. Sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunuza, tam destek verdiğinize ilişkin mesajınızı ilettik. Sizin selamınızı aldı, selam söyledi size, teşekkür etti. ‘Dualarınızı eksik etmeyin’ dedi. Oldukça nazik, güleryüzlü, ilgili ve hürmetle karşıladı. (...) Not: İbrahim Bey’e Gelin Birlik Olalım ve İslam Terörü Lanetler kitaplarınızı hediye ettik.”