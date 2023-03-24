Erdoğan Hatay'da konuştu: 'Burası CHP'li demedik, bunlar da vatandaşımız dedik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay İskenderun'da "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Erdoğan muhalefeti hedef aldığı konuşmasında CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını ileri sürdü, "Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?" dedi.

Erdoğan deprem yardımlarına ilişkin ayrımcılık yapmadıklarını savunduğu konuşmasında "Biz burası da CHP’li demedik. Biz ne dedik? 'Bunlar da bizim vatanımız bunlar da bizim vatandaşımız' dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur. AFAD tarafında 22 bin ve bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin alt yapısı kurulumu nakli sürmektedir.

- Bu konteyner sayısı, mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir.

- Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liraya ödemeler yapılmış, 101 bin aileye de 15 bin liralık taşınma paralarının ödenmesine başlanmıştır. Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları da inşaat safhasına getirdik.

- Birileri bize kalıcı konutların yapımı konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin geçerliliğin olmadığını, Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük.

- Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur.

- Dünyada böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerini bu kadar kısa sürede üstesinden gelip kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız.

- Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?

- Biz burası da CHP’li demedik. Biz ne dedik? 'Bunlar da bizim vatanımız bunlar da bizim vatandaşımız' dedik.

- Hatay'da 100 bin binadaki 338 bin bağımsız bölüm, yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir.

- Hatay'da toplam 238 bine yakın konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

- Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3 bin 122 konut ile birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır.

- Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir iktidar değiliz.

- Antakya Devlet Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

- Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık.

- 14 Mayıs seçimlerinde yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak.

- Geçtiğimiz 20 yılda pek çok iş yaptık. Önemli iyileştirmeler sağladık. Ama görüyorum ki daha fazlasını daha hızlı bir şekilde yapmaya ihtiyacımız var.

- Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.

- Buradan İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı sorunu varsa, hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın.

- 14 Mayıs'a hazır mıyız? 14 Mayıs'ta şu terör örgütüyle kucak kucağa yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Yavrularımızı annelerinin kucağından alıp Kandil'e kaçıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bunun için ben sizlerden bize güvenmenizi, bizim yanımızda yer almanızı istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık, yıkımların üstesinden de geleceğiz."