Erdoğan'dan deprem bölgesinde temel atma töreni: 'Güzel, beton geldi'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılacak bazı konutların temel atma töreni eş zamanlı olarak yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Belediyesi önünde 'Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

'Mikserleri çalıştıralım', 'güzel, beton geldi'

Konuşmasının ardından temel atılan bölgelere bağlanan Erdoğan'ın "Mikserleri çalıştıralım" diye bağırması ve "Mikser betonu inşallah sağlam zemine döksün", "Güzel, beton geldi" sözleri dikkat çekti.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Bölge genelinde yaklaşık 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep olan felaket 50 binin üzerinde can kaybına sebep olmuştur. Sadece Maraş’ta can kaybı 12 bin 307’yi buldu" dedi.

'Deprem canımızı yakmış olabilir ama...'

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

- Yıkılanları daha iyisiyle yeniden yaparak geride bırakacağız. Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık.

- Kimi zaman depremler gibi doğal felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden terör eylemlerine kadar ne felaketlerle karşılaştık. Hiçbir zaman geri durmadık, hiçbir zaman yılmadık.

- Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak.

- (Deprem bölgesinde) Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

- Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.

- (Kahramanmaraş) Mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

- Çiftçi ve üreticilerin zararının telafisi için mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz."

Bahçeli ve Destici de törene katıldı

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Bir yıl içerisinde, camileriyle, parklarıyla, okullarıyla konutlarımızı söz verdiğimiz gibi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanısıra AKP'li Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.