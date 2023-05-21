Erdoğan Hatay'da: 'Burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'a Defne'de verilen oy yüzde 8 buçuk, Bay bay Kemal'e verilen 90 buçuk. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz" dedi.
Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette konuşma gerçekleştirdi.
- 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerimize bir kez daha el kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir.
- Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şu anda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.
- 21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı hiçbir zaman tehdit etmedik. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil hep birleştirenlerden olduk.
'CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz'
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Daima kardeşliğin diliyle konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetimizin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi hor görmüyoruz. Hele hele depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez.
- Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimize bakıyoruz. Nede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz size inanıyoruz.
- Gerek deprem alanının büyüklüğü gerek hava şartları nedeni ile ilk günlerde zorlansak da kısa sürede toparlandık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Size bir daha yardım göndermeyeceğiz diyordu CHP'nin trolleri. Bakın AFAD'ımız Kızılay'ımız burada. Konya Belediye'miz burada. Sizi oraya kardeş yaptık, dedik.
'Defne'de verilen oy yüzde 8 buçuk, Bay bay Kemal'e verilen 90 buçuk'
- Ne diyorlardı? Size bir daha yardım göndermeyeceğiz. Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri.
- Defne Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet ne dedi? "3 ayda hastane mi yapılır" dedi. Biz kovid döneminde Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu yakasında Pakize Öz Hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı?
- Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil bir gerçeği ortaya koymak için. Tayyip Erdoğan'a Defne'de verilen oy yüzde 8 buçuk, Bay bay Kemal'e verilen 90 buçuk. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz.
- Bu ülkenin cumhurbaşkanı bensem orada yaşayan insan olduğu için bu talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak.
- Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz.