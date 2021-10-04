'Erdoğan hasta' iddiasına AKP'den ilk yanıt

AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim’de ABD merkezli Foreign Policy dergisinde Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla yayınlanan ‘Erdoğan, Türkiye’ye liderlik etmeye devam etmek için çok hasta olabilir’ başlıklı analiz habere tepki gösterdi.
Yazı için ‘Ismarlama’ diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:
“Birileri Türkiye’nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye’de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz.
Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık ‘Türkiye’yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.’ gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye’yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye’ye yön çizemeyeceklerdir.”
‘Erdoğan hasta' yazısı
Foreign Policy’de Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla çıkan analiz haber AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğu öne sürülerek, yerine geçebilecek en kuvvetli aday olarak Hulusi Akar işaret edilmişti. Haberde şöyle denilmişti: