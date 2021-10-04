'Erdoğan hasta' iddiasına AKP'den ilk yanıt

AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim’de ABD merkezli Foreign Policy dergisinde Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla yayınlanan ‘Erdoğan, Türkiye’ye liderlik etmeye devam etmek için çok hasta olabilir’ başlıklı analiz habere tepki gösterdi.

Yazı için ‘Ismarlama’ diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Birileri Türkiye’nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye’de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz.

Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık ‘Türkiye’yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.’ gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye’yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye’ye yön çizemeyeceklerdir.”

‘Erdoğan hasta' yazısı

Foreign Policy’de Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla çıkan analiz haber AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğu öne sürülerek, yerine geçebilecek en kuvvetli aday olarak Hulusi Akar işaret edilmişti. Haberde şöyle denilmişti:

“Erdoğan sonrası Türkiye’yi bu koşullarda, ‘belki de olağanüstü hal altında’, başka bir güçlü adamın yönetebileceği ihtimali dikkate almaya değer. Erdoğan’ın yakınındaki güçlü isimler arasında istihbarat şefi Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor.

Üçü arasında Akar, liderliği üstlenmek için en uygun konumda görünüyor. Fidan, Türkler tarafından iyi tanınıyor, ancak daha çok Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kapalı kapıları ardında faaliyet gösteriyor.

Soylu ise son aylarda hakkında bir dizi YouTube videosu yayınlayan ve kendisini yolsuzluk ve organize suçla ilişkilendiren Sedat Peker adlı Türk mafya liderinin söylemlerinin ardından epey zarar gördü.”