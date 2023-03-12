Erdoğan: Hamdolsun Türkiye depremlerin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu.

Erdoğan "Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Birkaç kötü söz, provokasyon dışında kalplerimizi ve ellerimizi birleştirerek ortak geleceğimize döndük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Tüm çabalarımıza rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu.

- Vefat sayısının 48 bini, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir başka ülke yoktur.

- Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan, zemin etüd çalışmaları biten yerlerde süratle temelleri atıp, işe başladık.

- (Depremden etkilenen Hatay'da) Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz

- Samandağ'da inşa edeceğimiz 16 bin 331 konut sayısıdır.

- Afetler aynı zamanda milletlerin birliği, beraberliği, dayanışma, kabiliyet ve dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Birkaç kötü söz, provokasyon dışında kalplerimizi ve ellerimizi birleştirerek ortak geleceğimize döndük.

- İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin huzur, güven ve refah çatısına daha iyi sahip çıkmalıyız.

- Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir.

- Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."