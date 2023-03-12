Erdoğan depremzedelerden yine 'helallik' istedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. İki isim, Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket etti.

Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kent ziyaretinde konuşan Bahçeli, "35 gün içerisinde her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var" dedi. Ardından kürsüye çıkan Erdoğan, "6 Şubat, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket oldu" diye konuştu.

"Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi" diyen Erdoğan, "Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Gel gör ki ana muhalefet Hatay Havalimanı'nı biz onardık yalanını ortaya attı, yaptıkları böyle bir şey yok" ifadesini kullandı. Erdoğan bu kez de Kırıkhan'da depremzedelerden 'helallik' isteyerek, " Sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir" dedi.

'Kimseyi mağdur etmeyeceğiz'

"Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Kardeşlerim seyyar tuvalet ve duş sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç karşılanmıştır. 10 bin liralık ödemeler tamamlanmak üzere. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. 15'er bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira desteği başladı. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum. Sen buralara ne zaman geldin?"