Erdoğan: Hamas terör örgütü değil, İsrail devletiyle sorunumuz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.

Bölgedeki gerilimle ilgili önerilerini aktaran ve garantörlük teklifini yineleyen Erdoğan, "Öncellikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'e gitme planını iptal ettiğini belirten Erdoğan "İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama devlet yerine örgüt gibi tavrını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"İsrailli siviller dahil, sivillere yapılan saldırıya karşı olduğumuzu açıkça ifade ettik. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama devlet yerine örgüt gibi tavrını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz.

7 Ekim'den bu yana İsrail tarihin en kanlı en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Tek başına bu tablo bile amacın kendini savunma değil insanlık suçun işlemeye yönelik bir vahşet suçu olduğuna göstergedir Savaş uçaklarıyla gece gündüz şehirleri bombalayan, binalarıyla sokakları ateşe boğan, tanklarıyla silahlarıyla saldırıyı gerçekleştiren başka ülke bulamazsınız.

İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok. Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur."

'O günden beri Davos'a gitmedim'

"İsrail çocukları öldürüyor. Bu çocukların öldürülmesine asla müsaade edemeyiz çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. Ben bunu Davos'ta söylemiş siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. O günden beri Davos'a gitmedim, benimle beraber olan 2 arkadaş başka siyasi partilerin başında. Biz dimdik ayaktayız."

'İsrail'e gitme planımız vardı, gitmeyeceğiz, iptal'

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'deki Türkevi'nde gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak, "Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme planımız vardı, gitmeyeceğiz iptal" dedi.

"Ey İsrail yanına ister Amerika'yı al ister Batı'yı. Amerika adaletle hükmedilmesini istemediği için o da kaybedecek" diyen Erdoğan "Biz Türk Milleti olarak yeryüzünde tarih boyunca ırkçılık yapmamış ve yapmayan tek halkız. Bunu en iyi Yahudi toplumu bilir. Yahudi düşmanlığı anti-semitizm çıkmamış tek coğrafya biziz" diye konuştu.

Erdoğan "Gazze'de yaşanan katliamın gerisindeki failler İsrail'e sınırsız destek verenlerdir. Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir. İsrail yönetiminden ve toplumundan istediğimiz milletimizin duygusunu zedeleyecek tavırlardan uzak durması ve barış çağrımıza kulak vermesidir. Bu toprakları kan ve ateşe saran zulmü dün ve bugün de çözüm istemediğinin farkındayız. Sorunun farkında olmayan elbette çözüm istemez. Krizin başladığı 7 Ekimden beri eylemlerin altında yatan sebep budur. İstiyorlar ki İsrail Filistin meselesi daha da büyüsün, buraya barış gelmesin. Bu coğrafyanın kaynaklarından orada binlerce yıldır yaşayanlar faydalanmasın. Sömürü düzeni gitsin. Biz buna itiraz ediyoruz. Hristiyanı Müslümanı Yahudisiyle tüm dünyanın gerçekleştirdiği bu sömürüyü reddediyoruz" dedi.

'Tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir'

Erdoğan "Öncelikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli derhal ateşkes ilan edilmelidir. İsrail'in saldırıları füze atışları kesilmelidir, Rehinelerin serbest bırakılması konusu hızla sonuçlandırılmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için koridor açılmalı yaralılara izin verilmelidir. Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulmalıdır. İsrail yardım ulaştırılmasına, şehrin hızla ayağa kaldırılmasına, sahra hastanelerinin kurulmasına asla engel olmamalıdır" diye konuştu.

Savaşın yayılmaması için tüm aktörlerin sorumlu hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan "Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum" dedi.

"İnsani, siyasi ve askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız" diyen Erdoğan "Bu konuda hüsnüniyet ve irade sahibi ülkeleri bir an önce bu teklifimizi değerlendirmeye, somut adım atmaya, barışa giden kapıları aralamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede tüm aktörlerin yer alacağı bir uluslararası İsrail-Filistin barış konferansı düzenlenmesini önerdiklerini aktaran Erdoğan "Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır" diye konuştu.

AKP'nin Filistin mitingi

Cumartesi günü AKP İstanbul teşkilatının düzenleyeceği "Büyük Filistin Mitingi"ne tüm vatandaşları davet eden Erdoğan, "Sadece Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu bu mitingde gerek ülkemize gerek dünyaya mesajlarımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Aslında bugünkü toplantımızda Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyorduk ancak Gazze meselesiyle ilgili ülke ve dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereken mesajların aciliyeti sebebiyle vaktimizi bu konuya ayırmak mecburiyetinde kaldık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamaları mide bulandırıcı

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları için "mide bulandırıcı" ifadesini kullandı.

Salvini, Erdoğan’ın Hamas açıklamasına ilişkin, “Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı. Dışişleri Bakanı Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” dedi.