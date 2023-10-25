Gazze'de yakıt tükeniyor: İsrail ordusu BM'ye 'Gidin Hamas'tan isteyin' dedi

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'ye akaryakıt geçişine izin verilmezken, Beyaz Saray'dan "İsrail'in endişelerini anlıyoruz ama yakıt Gazze'deki Filistinlilere ulaşmalı" açıklaması geldi.

Kuşatma altındaki Gazze'de mevcut akaryakıtın tükenmesine saatler kala yapılan bu açıklama "Şimdi mi aklınıza geldi" sorusunu akla getirdi.

İsrail ise hâlâ Gazze'ye yakıt geçişlerine "asla" izin vermeyeceğini söylüyor, hatta bunu talep eden BM yardım ajansına "Hamas'tan isteyin" yanıtını vermekten çekinmiyor.

UNRWA yakıt gelmezse faaliyetlerini durduracak

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'ye acil olarak yakıt sağlanmazsa bu akşam faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Gazze'deki ana yardım kuruluşu olan UNRWA hastanelerin çalışabilmesi, suyun pompalanması, deniz suyunun arıtılması ve ekmek fırınlarının elektriği için hayati yakıt kaynaklarının tükenmekte olduğu ve derin insani krizin her geçen saat tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

Ajans dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Acil olarak akaryakıt alamazsak Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarımızı yarın gece itibariyle durdurmak zorunda kalacağız. İnsanların temiz içme suyuna erişmesini sağlamak, hastanelerin açık kalabilmesi ve hayat kurtaran yardım operasyonlarının sürebilmesi için akaryakıt teslimatlarının girmesine izin verilmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail'den BM'ye: Hamas'tan isteyin

UNRWA'nın bu paylaşımını alıntılayan İsrail ordusu ise Hamas militanlarının elinde 500 bin litreden fazla yakıt olduğunu öne sürerek "Hamas'a biraz alabilir miyiz diye sorun" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye Cumartesi gününden Mısır sınırındaki Refah'tan geçmesine izin verilen sınırlı yardım kamyonlarının taşıdıkları arasında yalnıza gıda, su ve tıbbi malzeme bulunuyor.

İsrail ordusu Hamas'ın altyapı ihtiyacı için kullanacağını öne sürerek Gazze'ye "asla" akaryakıt geçişine izin vermeyeceğini açıklarken ABD'den dün farklı yönde bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in kaygılarını "meşru" diye niteledi ve ardından "Ama biz hâlâ yakıtın Gazze'deki insanlara ulaştırılabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde bir gazetecinin, yardımların Gazze'ye hızla ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtladı. Biden, yardımların "yeterince hızlı ulaşmadığını" söyledi.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" yinelemişti.