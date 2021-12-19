Erdoğan: Halkımız iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu gördü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluşması yayınlandı.

Erdoğan buluşmada sorulan bir soru üzerine asgari ücret, enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin konuştu. "Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu" diyen Erdoğan "Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "ırkçılık" üzerine "Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. ‘Ne Arap’ın beyaza, ne beyazın Arap’a bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah’a olan yakınlaşmadadır.' Ölçü bu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan Afrika halkları ile dayanışmamızı arttırıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinden kazan kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. Türk firmaları Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen bin 150’den fazla proje üstleniyor. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşıyor. On binlerce Afrikalı kardeşimiz bu şirketlerimizde istihdam ediliyor.

- Türkiye Bursları’ndan 14 binden fazla Afrikalı kardeşim de faydalandı. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman bu kardeşlerimizle karşılaşıyor ve onların başarılarından gerçekten gurur duyuyorum. Türkiye Bursları’nın yanı sıra Türkiye Maarif Vakfımız da Afrika’nın geleceğine katkı maksadıyla eğitim hizmetlerini sürdürüyor. TİKA ve Yunus Emre Enstitümüz de kendi alanlarında başarılı projelere imza atıyor.

- Kendi evlatlarımızın geleceği konusunda ne hissediyorsak, onların üzerine nasıl titriyorsak emin olun sizler için de aynı duyguları taşıyoruz. Türkiye’yi ikinci vatanınız olarak kabul etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum.

'İnşallah enflasyon aşağı inmeye başlayacak'

- Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu. Bir diğer açıklanan karar daha var. O da faizin özellikle yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüyse. Ama ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde. Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir.

'Zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi'

- Şu andaki dünya adil mi? Şu andaki dünyada zulüm var. Hele hele Afrika zulmün en yoğun işlendiği yer. Sizin ülkelerinizin Afrika fakir değil zengin. Ama bütün yeraltı zenginliklerini açık açık söyleyeceğim Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, mücevherleri alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Size bırakıyorlar mı hayır. Yıllar yılı zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi. Bunlar demek ki bu insanları bu şeklide soydular soğana çevirdiler. Ondan sonra da dünyada saltanat sürüyorlar. Peki şimdi bunu aslına kim çevirecek. Siz çevireceksiniz. Döneceksiniz döndükten sonra da ‘biz yılların hesabını sormak için okuduk geldik, şimdi de bu hesabı soracağız’ diyeceksiniz.

- Gün ola inşallah göreceksiniz bu dünyanın 5’ten büyük olduğunu kendini büyük kabul edenler de kabul edecekler. Olacak olan şey şu. BM üyesi ülkeler hepsi dönüşümlü olarak BM’de daimi üye olma hüviyetine kavuşacaklar. Dolayısıyla bugün Zimbabve icabında geçici üye değil yarın daimi üye olacak. Türkiye geçici değil daimi üye olacak.

'Üstünlük Allah'a olan yakınlaşmadadır'

- Dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. İşte ‘İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz’ falan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Irak’tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü hepsi bizim misafirimiz. Bunlar kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara tabii kapılarımızı açtık ve ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi bu ülkede kovmayız, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. ‘Ne Arap’ın beyaza, ne beyazın Arap’a bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah’a olan yakınlaşmadadır.' Ölçü bu. Biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapmayız. Ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz."