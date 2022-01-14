Erdoğan: Gözümüz uzayda...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninde konuştu.

"Bir yandan da gözümüz uzayda. Gerek fırlatma sistemleri gerekse de uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor" diyen Erdoğan, "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Bu gemi sayesinde denizde de gücümüz artacak. Teşkilatın bir sonraki hedefi uydu istihbaratı" ifadesini kullandı.