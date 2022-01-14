SÖYLEŞİ | İlyas Salman: Türkiye'den iyi olmak zorundayım, Türkiye iyi olsun diye...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ödül verse reddedeceğini açıkladığı söyleşisinde AKP'ye oy verenleri "akılsız" diye nitelediği için hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman bugün yeni yaşını kutluyor.

Salman'la Türkiye'yi, pandemi dönemini, kendi tabiriyle 'hipokondriyak yapısını", çocukluğu, mücadeleyi ve umudu konuştuk...

İlyas Bey eskiden size “Nasılsınız” diye sorulduğunda “Türkiye gibiyim” derken şimdi “Türkiye’den iyiyim” diye yanıt verdiğinizi söylüyorsunuz? Bu değişim neden?

Duygusal biriyim. Hep öyle oldum. Hep çok kolay etkilendim insanların acılarından, gözyaşım hep gözümün ucunda oldu. Türkiye nasılsa öyleyim, dünya nasılsa öyleyim, insanlar nasılsa öyleyim demem bu yüzden. Ama ben bir yandan "Umudunuz bitmeden ömrünüz bitmesin" diyen, umudu şiar edinmiş bir insanım da. Atatürk'ün "Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir" sözüne inanır, ona göre yaşarım. Umudu diri tutmak zorundayım. Türkiye'den iyi olmak zorundayım. Türkiye iyi olsun diye.

Erdoğan ödül verse almayacağınızı açıkladığınız bir söyleşinizde AKP’ye oy verenleri “akılsız” diye nitelediğiniz için “Türk milletini alenen aşağılama” iddiasıyla hakkınızda 6 yıl hapis cezası istendi. Türkiye'de halk AKP’nin çizdiği çerçeveye sığabilir mi sizce?

O kadar yanlış anlaşıldı ki o sözlerim. Belki ben de yanlış ifade ettim kendimi. Bakın ben bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Ben sevdiğimin en iyi halini görmek isterim. Kol kırılır yen içinde kalır sözü bana uygun bir söz değildir. Kol kırıksa, tedavi edersin. "Açsak, yorgunsak, al kan içindeysek eğer ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak" Nâzım'ın dediği gibi kabahatin çoğunun kimde olduğunu söylemek, onu uyarmak onu aşağılamak değildir aslında. Ona "sen bundan iyisin" demektir.

Çocukken 8 kardeşinizi yoksulluğa bağlı nedenler yüzünden kaybettiniz. Bugün de emekçiler ağır yoksulluk altında… Halk çocuklarının tarikatların eline mahkum edilmesini konuşuyoruz. Tarikat yurdunda kalmak zorunda bırakılan Enes Kara adlı tıp öğrencisinin intiharı büyük tepkiye yol açtı. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Benim yakında 6 yaşında olacak dünya güzeli bir torunum var. Her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum ki, bir çocuğu kendinize dönüştürmeye çalışmadan büyütmek, ona kendi inançlarınızı empoze etmemek onun en doğal, en özgür, en kendi haline ulaşmasının tek yolu. Bu sadece ona iyi gelmiyor, onu izleyen sizi bile iyileştiriyor. Tarikat yurtlarının insanın en temel haklarına aykırı, insanı biçimlendirmek ve genele benzetmek için her yolun mübah bulunduğu yerler olduğu aşikar. İnsanı istemi dışında şekillendirmenin onun kanatlarını çıktıkça koparmaktan hiçbir farkı yok.

Söyleşilerinizde çocukken küçük kardeşinizin yanıbaşınızda yanarak ölümünün yarattığı travmanın sizde hastalık hastalığına yol açtığını belirtiyorsunuz. Pandemi sürecini bu açıdan nasıl geçirdiniz?

Eskisi gibi değilim ben. Büyük olasılıkla torunumdan sonra daha yumuşak, biraz daha rahat birine evrilmiş olabilirim. Zaten evi seven bir aileyiz. Bu bakımdan pandemi hayatımızda çok şeyi değiştirmedi. Daha dikkatli olduk elbette. Sağlığımız konusunda daha hassas olduk. Ben hipokondriyak yapımdan ötürü hastaneleri ikinci adresim bilirim zaten. İkinci evimi biraz daha fazla ziyaret etmiş olabilirim. Ama tuhaf biçimde etkinliğimde bir azalma olmadı. Hatta uzun yıllar sonra bir dijital dizide rol aldım. GAİN'de yayınlanan Duran adlı dizide bir antrenörü canlandırıyorum. Kadrosunu gençlerin oluşturduğu bir dizide oynamak iyi geldi. Bir de Elif Ana adında bir filmde rol aldım. Çekimler için Maraş'a gittik. Ha bir de ailemle birlikte içerik ürettiğimiz bir youtube kanalımız var. Adı Salmanlar. Burada türküler söylüyor, şiirler okuyoruz. Üretime devam ettim yani. Seviyorum işlemeye devam etmeyi.

Pandemi döneminde devletin sanatçılara “bin liralık destek” açıklamasına “komedi” diyerek tepki göstermiştiniz. Sanatçılar pandemi dönemini nasıl geçirdiler?

O kadar çok intihar haberi duyduk ki, öyle içimiz yandı ki. Sanıyorum en çok müzisyenleri vurdu. Sosyal devlette insanların ortalama bir yaşamı idame ettirecekleri para ve imkanlar devlet tarafından sağlanır. Bin liralık destek elbette komik. Trajikomik demeliydim sanırım. Bu ortamda yaşamaya çalışan sanatçı için ne kadar komik olabilir? Üstelik yaşamaktan kast ettiğim sadece karnını doyurmak, bunun için gereken ekmeği (ya da simidi) bulmak da değil. İnsan (sadece insan da değil, yaşamı paylaştığımız tüm canlılar) iyi yaşamayı hak eder. Ama bunun için bir kesimin daha azına razı olması şart. Ve bu kesim yoksullar değil. Daha azına kanaat etmesi gerekenler şimdiye dek bunu yapmayanlar. Siz zaten aç insana tutumlu olmayı salık veremezsiniz. Bu her şeyden önce ayıptır.

2019 yılında “Bağımsız bir komünisttim, bakımsızlıkla eşdeğerdir bağımsız komünist olmak” diyerek TKP'ye katıldınız. Şimdi örgütlü bir komünist olarak dünyaya nasıl bakıyorsunuz?

Hayata bakışım hiçbir zaman çok değişmedi. Daha önce de belirttiğim gibi torun bu bakışı biraz yumuşattı sadece. Örgütlü olmaya gelince "Dostların arasında, güneşin sofrasında" olmak güzel.

Oyunculuğunuzun yanısıra müzik ve edebiyat alanında da üreten bir sanatçısınız. Şu anda üzerine çalıştığınız bir proje var mı?

Hep bir şeyler yazıyorum ama yayımlar mıyım bilmiyorum. Müziğe gelince kızım Devrim Salman Türk halk müziği sanatçısı. Onunla bazen televizyon programlarına katılıyoruz. Konserlerimiz de oluyor. Salmanlar Youtube kanalımızda da bir şeyler mırıldanmaya devam ediyorum. Zaten türküler, şiirler, kitaplar olmasa her şey daha da katlanılmaz olmaz mı?