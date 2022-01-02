İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddiasıyla oyuncu 67 yaşındaki usta oyuncu İlyas Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği öne sürülerek ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.