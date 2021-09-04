Erdoğan: Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Geçen ay partinin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktık. 20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi biliyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmak istediler, terör örgütlerini üzerimize saldılar ama başaramadılar.
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Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar.
'Otellerde IMF'le pazarlık yapanlar gördük'
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Gezi olayları sırasında esnafın malını mülkünü yakanları baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde, 'FETÖ'cülerin avukatlığını yapanları gördük.
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15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar envaye çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik. 15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine tankların arasından sıvışanları, kontrollü darbe iftirasıyla milletin şanlı zaferine çamur atanları gördük. Kimdi bu? Bay Kemal.
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Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz doğalgaz aramalarına destek vermek yerine Yunan gazetelerine manşet çıkartanları gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Ülkemizin, milletimizin bekası uğrunda attığımız her adıma karşı bunları gördük. Ekonomimizi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Otellerde IMF'le pazarlık yapanlar gördük. Kimdi bu? Bay Kemal'in ekibi.
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Çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Son 20 yıl içinde milletin, mazlumların yanında saf tutmadılar. Tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. İnsanımızın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş göstermediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle yan yanaydılar. Terörden hüküm giymiş insanlarla beraber oldular.
'CHP tehlikeli bir oyun oynuyor'
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(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor."
'Meral Hanım, Gezicilerle berabersin, yolun açık olsun'
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Ne diyor Meral Hanım? Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anki İstanbul Belediye Başkanı. Biz İstanbul'da şunu görmedik mi? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun, nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun?
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Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığım yerde tam karşı duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun."