Erdoğan: Deprem, sel ve toprak kayması ülkemizin kaderidir

Rant projeleriyle doğaya verilen zararlar, alınmayan önlemler, denetimsizlik gibi başlıklar "doğal afet" adı altında büyük kayıplara neden olurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"Deprem, sel ve toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir" iddiasında bulunan Erdoğan, "Enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla yapıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılayıp yıkılan yerleri yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde yaraları sarıyoruz. Yakında yeniden gelip çalışmaları yerinde göreceğim" ifadesini kullandı.