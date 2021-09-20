Erdoğan gençlerin barınma sorununu 'yalan' diye niteledi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başında binlerce öğrenci yüksek kiralar ve yurt ücretleri yüzünden barınma sorunu yaşarken Erdoğan ABD ziyareti sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımında sorunu "yalan" diye niteledi.

ABD ziyareti öncesinde kiralarda "abartılacak bir şey olmadığını" ileri süren Erdoğan, üniversite öğrencilerine 650 lira burs verildiğini belirterek "Elinize dizinize dursun ya" demişti.

Tepki çeken bu açıklamaların ardından Erdoğan bu kez bir sosyal medya paylaşımı yaparak "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ise şöyle: