Erdoğan: Geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Hizmete aldığımız TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir" dedi.

"Gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahiptir" diyen Erdoğan, "TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'Şimdi bizden yurt içi, yurt dışı beklenen talepler var'

Erdoğan, "Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığı azaltmada iyi bir seviyeye geldi. Yerlilik oranımız göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80'e çıkarmamız gelecekte çok iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır. Artık sadece araçta yokuz. Şimdi mühimmatta her çeşidinde varız" dedi.

Erdoğan, "Şimdi bizden yurt içi, yurt dışı beklenen talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması tarihi bir başarıdır'

Erdoğan'ın konuşmasından diğer öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

Yerli ve milli projeler dönemini başlattık. Ülkemizde 62 olan savunma sanayii olan proje sayısı 750'yi buldu. Nereden nereye... Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolarlık bütçeydi bu rakam şimdi 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayiinde tek bir firmanın olması söz konusu değildir. Farklı kollarda birçok firmamız görev alıyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Elbette sektör bu noktaya gelene kadar çok gayret gösterdi. Sektörün ihracatının 4 milyar 400 milyon dolar rekor seviyeye ulaşması başarının işaretidir. Dışa bağımlılığımızı azaltmada iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e çıkması tarihi bir başarıdır.

Türk savunma sanayisi güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bize yurt içi ve yurt dışından gerekli talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandığı ürünlerimizin dost ülkelerin envanterinde de yer almasından mutluluk duyuyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız.

'Gizli açık ambargoları aşmak için yapılacak çok iş var'

Geldiğimiz seviye elbette önemlidir. Ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları aşmak için yapılacak çok iş vardır.

Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz dönemde daha çok öne çıkmıştır. Artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi yok, çeşitlendirerek bunları başarmamız gerekiyor. İHA'larda edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında da uygulayarak bu alanda da başarılı hale geldik. Dünyada ürünlerimiz gıptayla takip edilmeye başlandı. Birçok teknolojiyi de artık kendimiz geliştiriyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini geliştiren 10 ülkeden birisi olması bir başarıdır.

'Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz'

Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Bu genişleme firma sayısından ihracata her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir."