'Erdoğan Gaye Erkan'ı önce kabul etmedi, Katarlıların yanıtıyla ikna oldu'

T24 yazarı Yalçın Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yakınlığıyla bilinen yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan'la ilgili "aile içinden" yansıyan kulis bilgilerini paylaştı.

Erkan'ın isminin daha önce de ekonomi bürokrasisinde bir göreve atanması için adının geçtiğini dile getiren gazeteci, "O tarihte babası karşı çıkıyor, 'git, önce Amerika’da kariyerini tamamla, politik bir konuma gelmek istersen, bu daha sonra olabilir' diye uyarıyor. Hafize Gaye Erkan baba sözü dinliyor" ifadesini kullandı.

'Katar’dan gelen yanıt, Erdoğan’ı tatmin edecek türde'

Yalçın, 2018'de faiz artırımını savunduğu için kabine dışı kalan Şimşek'in 'işler sarpa sarınca' bakan olarak yeniden ekonominin başına getirildiğinde Erkan'ın adını Erdoğan'a verdiğini ancak Erdoğan'ın "Kim bu hanım?" diyerek ilk adımda kabul etmediğini ileri sürerek şunları kaydetti:

"Ancak... Erkan'ı soruşturması için güvenlik birimlerine talimat veriyor. Gelen soruşturma sonucunda, Erdoğan’ın kankalarından bir ülkeyle Erkan'ın bağlantısı ortaya çıkıyor. Katar'la...

Erdoğan ne yapıyor? Katarlıları arıyor, onlardan Hafize Gaye Erkan için bilgi istiyor. Katar’dan gelen yanıt, Erdoğan’ı tatmin edecek türde: 'Tavsiye ederiz'.

Erdoğan ikna oluyor, Erkan Hanım Merkez Bankası Başkanlığına atanıyor. Ailenin içinden yansıyan derin kulis buraya kadar. (...)"