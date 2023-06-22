Erdoğan'ın alışkanlıklarını yazdı: Gece yarısı bakan ve bürokratları arayıp 'erkenden uyuyor musunuz' diyor

Talat Atilla, Erdoğan için 'Gece yarısı bakan ve bürokratları arayarak 'Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz?' diye şaka yollu kontrol etmesini de bir kenara not edeyim' aktarımında bulundu.

Haber Merkezi

Turktime yazarı Talat Atilla, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'huylarını' köşesine taşıdı.

Atilla, "Özellikle İstanbul'dayken akraba ve eski dostlarını habersiz baskınlarla evlerinde ziyaret ediyor. Gece yarısı bakan ve bürokratları arayarak 'Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz?' diye şaka yollu kontrol etmesini de bir kenara not edeyim" derken, "Fırsat bulduğunda telefonundan dahi internette sörf yaptığı, Twitter'a göz attığı, sayısı 12- 13 civarında haber sitesini takip ettiğini de söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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