Erdoğan G20 Zirvesi için Hindistan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; G20 Zirvesi'nde "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Erdoğan'ın, zirveye katılan diğer ülke temsilcileriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.