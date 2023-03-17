Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile Niinistö'nün görüşmesinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun ele alınması bekleniyor. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapılacak.

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Niinistö dün de 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" sözlerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Niinistö, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. Önemli mesajları olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

"Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu ve Türk hükümetiyle Madrid’de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz."