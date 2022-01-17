Erdoğan: FETÖ konusunda Arnavutluk'tan daha hızlı adımlar atmasını bekliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, Arnavutluk ile 1 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini söyleyerek, "Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır" dedi.

Arnavutluk ile Türkiye arasında 7 yeni anlaşmanın imza edildiğini aktaran Erdoğan, "2019'da meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşmelerde "FETÖ" ile mücadeleye değindiklerini aktaran Erdoğan, "Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta 'FETÖ'nün hâlâ faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.

'Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz'

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumu konusundaki bir soruya Erdoğan, "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz" yanıtını verdi.