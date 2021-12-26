Erdoğan: Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- İstanbul'u sevmek demek Türkiye'yi sevmek demektir.
- İstanbul'un fethi bizim için çok önemli. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması da bizim için çok kıymetlidir.
- Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir.
- Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir
- Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır.
- Belediyelere sesleniyorum, hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Asiye pitbull ile nasıl oynuyordu ama oynarken paramparça edilir hale geldi.
- Faiz, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacağız.
- CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın.
- İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye. İBB'nin önünde hanımlarıyla beraber ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma. İBB'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular.