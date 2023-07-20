Erdoğan: Ercan Havalimanı KKTC'nin marka olmasına katkıda bulunacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Daha modern ve kapasiteli terminal binası daha fazla yatırım istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."