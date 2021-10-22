Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu başkanlık sistemini hayata geçirdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Sempozyumu’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan konuşmasında “Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük. 28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık” dedi.