Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah uzun süre olmayacak ama şu anda online sistemle biraz devam edelim. Şu anda KYK çok işimizi görüyor. Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitimle yüz yüze harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirecektir" dedi.

NTV canlı yanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Enkazların süratle kaldırılması ve bir taraftan çadırkentler öbür taraftan konteyner kentler, prefabrikler ve şimdi de yarın inşallah temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim muvaffak etsin. Böyle bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek başka bir ülke yok.

Bakan arkadaşlarım o günden bugüne bölgeden hiç ayrılmadan koordinatörlük görevini yaptılar. Her ilin milletvekilleri oralarda görev yaptı. O ilin valisi bakan arkadaşlarıma yardımcı oldular. Diğer illerden başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bölgeye sevk ettik.

Binlerce iş makinasını, uçağından helikopterine gemisinden İHA'sına kadar depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarmadan enkaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye çalıştık.

'302 şüpheli tutuklandı, 312 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı'

Bundan sonra da en önemli gündemimiz deprem olacak. Tek derdimiz yaraları sarmak olacak. Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olanlar soruşturmada.

Bu arada 302 şüpheli tutuklandı. 312 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 64'ünün de öldüğü tespit edildi. 106 müteahit, 163 yapı sorumlusu, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi. Adli kontroldeki 466 şüpheliden 85'i müteahhit, 56'sı yapı sahibi, 34'ü binada değişiklik yapan kişiler.

Adli süreçler devam ediyor. İddianameler de mahkemelere gönderilecek. Milletime bu acıları yaşatan, sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde bunun hesabını verecek.

'Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz'

Şu anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'nın geçmiş deneyimleri ve ellerinde tip projeleri var. Yeniden inşa ve ihya dönemi fiilen başlamış durumda. Van'da biz bu işi yaşadık. Bingöl'de, İzmir'de yaşadık. Antalya, Muğla, Manavgat'ta bu işleri yaşadık.

Sadece şehirlerde devasa dikey mimari tarzı değil. Bir taraftan zemin artı 3 bilemedin 4. Bir taraftan da köy evlerini yapmak suretiyle bunları ispatladık.

Bu işte çırak değiliz, kalfalığı geçtik, ustalığı da yakaladık. Artık sulak zeminler değil, sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz.

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı. Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceğiz.

'Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz'

Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu konularda özellikle biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Bunu söyleyenlerin geçmişinde bu tür adımlar yok.

Sen 1 seneyi hedef koyarsın 13, 14, 15 ay olur. Biz bunu Van gibi depremde ispat ettik. Şu anda bu işi yaşamak görmek isteyenler Van'a giderler, Edremit ilçesinden Van denizini seyrederler. Böyle bir yeri depremin ardından gerçekleştirmiş olan bu iktidar. Aynı şekilde Erciş'i baştan aşağı yaptık. İzmir'de aynı şekilde. Dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu.

'İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma gibi tezim vardı'

Depremin tehdit etmediği hiçbir şehir yok ama felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. Bu o şehirde yaşayan insanların o şehirlerde yaşama noktasında onları adeta tehdit altına almayı getirir.

İstanbul Belediye Başkanı iken İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma gibi tezim vardı. İstanbul'a her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Londra'ya giremezsiniz, belli kuralları var. Bunun sebebi nedir? Trafiktir. Oralarda araç otoparklar şunlarla ilgili olarak yasaklar konulmuştur. İstanbul'da 8 milyondu nüfus. Şu anda 15 milyonu geçti.

Bir de tabii planlama noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlanmadı, uygulamaya konulmadı. Kimse o planlara uymuyor. Bu zamana kadar iddiamız vardı. Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet kentsel dönüşümü rantsal dönüşümü rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Rant toplama işi muhalefete ait. Bu işi iyi beceriyor.

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için adeta affınıza sığınıyorum yırtındık. Buradaki kentsel dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik, o kadar sıkıntılar yaşadık. Aynı şekilde Üsküdar'ın Küplüce, Yavuztürk, Ferah Mahallesi'nde muhteşem konutlar yaptık. Benim vatandaşım oranın belli kısmında çok direndi. Yaptırtmadı. Kendi oturduğum yeri bile verdim. Bizi görsünler onlar da buna uysunlar diye Burhaniye'de. Şu anda oraları bir görseniz, oralardaki kentsel dönüşümün ne kadar güzel, hakikaten insanlara gurur, onur verici olduğunu görürsünüz.

Maksat şimdiden tedbirlerimizi alalım. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. İnşallah bunlardan hummalı çalışmalarla en az hasarla bunları atlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşümün karşısında durmaktan vazgeçerler diyorum.

'Şu anda KYK çok işimizi görüyor'

YÖK'e gerekli talimatları verdik. YÖK'te yüz yüze eğitimle alakalı nasıl Covid'de iki sene sürdü. Online sistemle işi götürdük. İnşallah uzun süre olmayacak ama şu anda online sistemle biraz devam edelim. Şu anda KYK çok işimizi görüyor.

Yurtlarda bir güven var. Osmaniye'de yurda gittim, baktım vatandaşlarım yerleşmişler. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Onlarla oturduk yemeğimizi yedik. Vatandaşla sohbetimde baktım güven var.

Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitimle yüz yüze harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirecektir. Gereken adımların atılmasını sağlayacağız. Yüz yüze ile online mukayese edilemez.

'Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na desteğini önemli ve kıymetli buluyorum'

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'tan zaferle çıkacağından ittifak olarak hiç kuşkumuz yok. Cumhur İttifakı'nın yerli, milliliğin, samimiyetin adresi.

Şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan BBP, HÜDAPAR'la ilgili uydurma yaklaşımlar var. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakı'nın içerisinde yol yürümeyiz.

Şu anda HÜDAPAR'a yakıştırılmak üzere çirkinlikler var. HÜDAPAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na desteğini önemli ve kıymetli buluyorum.

Eğer Karabağ'da, Kızılelma'da buluşabiliyorsak, eğitim, sağlık, adalet, emniyette aynı istikamette buluşabiliyorsak bizim ayrı kalmamız diye bir şey yok. Süreç içerisinde takvimi aynen uygulayabiliyorsak kapımızı kapatmamız mümkün değil. Şurada fazla bir zaman kalmadı.

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