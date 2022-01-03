Erdoğan emekliye zam oranı açıklamadı, yalnızca alt sınır duyurdu

Bugün açıklanan resmi TÜİK verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zam alacağı öğrenilmişti.

Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranın üzerine bir oran eklemesi bekleniyordu.

Ancak Erdoğan yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek zam açıklamadı. Yalnızca alt sınır duyuran Erdoğan bu ücreti 2 bin 500 lira olarak açıkladı.

Böylelikle emekli maaşında alt sınır, açlık sınırı olan 3 bin 93 TL'nin de altında kaldı.