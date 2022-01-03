Elektrik zamlarına karşı eylem çağrısı: 'Asıl biz sizin fişinizi çekeceğiz!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul, Ankara ve İzmir İl Örgütleri, yılbaşı arifesinde son anda açıklanan elektrik zamlarına karşı yarın bir eylem düzenleyecek.

TKP yaptığı açıklamada "Asıl biz sizin fişinizi çekeceğiz!" dedi. TKP İstanbul İl Örgütü, elektrik zamlarına karşı yarın saat 11.30'da Ataşehir'deki EnerjiSA binası önüne çağrıda bulunurken Ankara İl Örgütü'yse aynı saatte Sıhhiye EnerjiSA önünde eylem düzenleyecek.

İzmir'deyse yarın saat 11.30'da Bornova Bereket Enerji önünde buluşulacak.

📢4 Ocak Salı günü Ankara'da saat 11.30'da fatura soygununa dur demek için Sıhhiye Enerjisa önündeyiz.@AnkaraTkp pic.twitter.com/5Lz8v7koLd — TKP (@tkpninsesi) January 3, 2022

Yeni yılın ilk günü elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.

Aylık 150 kWh’ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacak. Böylece zam öncesinde 200 gelen elektrik faturaları yeni zamla birlikte 349 lira seviyesinde olacak.