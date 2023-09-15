Erdoğan: Eğitim konusu, ideolojik kakofoniye mahkum edilmesin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Eğitim sistemine yönelik eleştiriler hakkında konuşan Erdoğan "Doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu, ideolojik kakofoniye mahkum edilmesin" dedi.

"Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin" diyen Erdoğan "Türkiye, eğitim başta olmak üzere, her meselesini konuşacak, tartışacak, ortak akılla çözüm yolları bulacak kapasiteye sahip bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gideceklerini duyuran Erdoğan "Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız" dedi.

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerinin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükselteceklerini belirten Erdoğan bu öğrenciler için "Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz" diye konuştu.