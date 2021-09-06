Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan son günlerde yaptığı ziyaret, görüşme ve katıldığı açılış törenlerini anlatarak başladığı konuşmasında "Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Yargıtay'ın yeni binasında yapılan dualı adli yıl açılışına da değinen Erdoğan "Yargımızın artık kendisinden beklenen bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasının büyük bölümünü Orta Vadeli Program'a ayıran Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor.

- Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik.

- Görüldüğü gibi milletimiz için gece gündüz çalışıyor, projeleri, yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu millet için çalışan herkesten razı olsun diyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız.

- Kabine toplantımızda salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna gündemimizdeki hususları etraflıca istişare ettik, değerlendirdik.

- Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının da acısını hissettik. Tarihimizin en büyük orman yangınlarında, ağaçların yanı sıra çok sayıda yerleşim yeri tahrip oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Zararların telafisi, kullanılamaz hale gelen ve ve tarımsal yapıların inşası başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.

'Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor'

- Kastamonu, Sinop ve Bartın'da çok ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açan sel felaketinin izlerini silme çabaları sürüyor. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen kayıp olan 15 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.

- Kastamonu ve Sinop'taki durum, eşi benzeri görülmemiş, böyle bir afeti manzarayı yaşadık.

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını gördük'

- Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç hafta içinde temizledik. Altyapıyı bir haftaya kalmadan ayağa kaldırdık. Vatandaşlarımızın çoğunun eski haline dönebileceğine inanmadığı sokakları, caddeler, tekrar yaşanır hale getirdik.

- İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, afet bölgesine adeta kamp kurmuştur.

- Tamamlanan tespitlere göre bu üç ilde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktar da 345 milyon lirayı bulmuştur. Selde ürünü, mahsülü veya araç-gereci zarar gören çiftçilerimizin tamamı 3 bin 800 civarındadır. Bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği hızlı, etkin, yapıcı yönetimin avantajları afet dönemlerinde çok daha iyi görülmüştür. Hasar tespitleri süratle yapılarak hemen proje ve inşa safhalarına geçilmiştir. Hatta sokak hayvanlarına kadar felaket bölgesindeki tüm canlıların ihtiyaçları düşünülmüş, gereken mekanizmalar kurulmuştur.

- Son dönemde yaşanan afetlere geçmişe göre daha etkin ve hızlı müdahalede bulunmayı elimizdeki plana borçluyuz. Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum.

'Döviz rezervleri 118 milyar doları aştı'

- Türkiye salgının ekonomik etkilerine karşı son derece başarılı oldu.

- 2020 yılında 1,8'lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden birkaç ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü.

- Yılın ilk çeyreğinde yıllık 7,2 ikinci çeyrekte 21,7 oranında büyüme rakamına ulaştık. Türkiye bu rakamlarından ardından dünyada İngiltere'nin ardından 2. sırada yer aldı. Bu dönemde sabit sermaye yatırımlarımızın %3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir. Bu yatırımlar üretim kapasitemizi artıracaktır.

İhracatımızın rekor kırmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihracatımız 207 milyar doları aştı. Seyahat gelirlerimizin yıllık %31 oranında artarak cari işlemlerin iyileşmesinde önemli rol oynadı.

- Döviz rezervlerimiz özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın; 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır.

- Bu yılın ilk yarısında artan istihdam 1,5 milyon kişiye çıkarak salgın öncesi dönemini aşmıştır.

Programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki 3 senenin orta vadeli programımızı Resmi Gazete'de dün yayınladık. Programda temel amacımız yüksek katma değerleri önleyerek ülkemizin büyümesini artıracak politikalara hız vermektir.

- Büyümenin finansmanını ise yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla yapmaya çalışıyoruz.

- Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini hedefliyoruz. Büyüme Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının temel şartıdır. Bu yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz.

- Ekonominin yıllık %5,3 oranında büyümesini öngörüyoruz. Bu büyümenin kaliteli kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makro ekonomik dengeleri gözeten bir kalkınma modeli uygulayacağız. Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi destekleyerek yenilikçi finansman modelleri gözeteceğiz. KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine daha çok katkı sağlayacağız. Yeşil mutabakat eylem planı doğrultusunda gereken adımları atacağız.

- Program dönemi boyunca istihdamın yıllık 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini hedefliyoruz.

- Biz gücümüzü genç ve nitelikli insan kaynağından alıyoruz. Eğitim istihdam üretim ilişkisini güçlendirmek için sektör işbirliklerini artıracağız. Ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmek için okullar arası başarı farkını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini tahkim edeceğiz.

- Enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam ederek arz yönlü yapısal sorunlara odaklanacağız. Şeffaflık ve rekabet uygulamalı durumları genişleteceğiz. Ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için çalışmaları hızlandıracağız. Tarım sanayi entegrasyonunu hızlandırmak maksadıyla sözleşmeli programları genişleteceğiz.

- Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.

- Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.

- (Çeltik alım fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır."