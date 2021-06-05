Erdoğan: Doğanın korunması bir tercih değil, bir zorunluluktur

AKP iktidarında çevre katliamları dur durak bilmezken, Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü dolayısıyla tepki çeken bir açıklama geldi.

İkizdere, Kaz Dağları, Kirazlıyayla, Akkuyu, Gerze ve Aliağa’da halen devam eden çevre katliamları ortadayken, tüm bu saldırıların altında imzası bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Günü mesajında, "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur" dedi.

'Doğanın talanına son verecek olan sermaye egemenliğinin yıkılması'

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yaparak, AKP iktidarında patronlarla el ele yapılan katliamlara dikkat çekmişti.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "İkizdere’den Kaz dağlarına, Kirazlıyayla’dan Akkuyu’ya, Gerze’den Aliağa’ya doğayı ve yaşamı savunmak için kararlı ve cesur mücadeleler veren köylüleri, emekçileri selamlıyoruz. Doğanın talanına son verecek olan sermaye egemenliğinin yıkılması; sermeye egemenliğine son verecek olan da sınıf mücadelesidir. Emeğin sermaye için sömürülmediği, doğanın refah vaadiyle kurban edilmediği bir düzen acil, gerekli ve mümkün. Hep birlikte kuracağız!" denildi.