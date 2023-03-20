Erdoğan: Depremin maliyeti 104 milyar dolar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Bağış Konferansı’nda konuştu.

Erdoğan, 11 ilde yıkıma neden olan depremlere ilişkin "Yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil" dedi.

Erdoğan, deprem nedeniyle hasar alan veya yıkılacak olan binalara ilişkin "Kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz.

'45 bin öğretmen atayacağız'

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Atamaların kapsamı ve tarihine ilişkin detayları içermeyen açıklamada "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.