Erdoğan: Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri azalıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

"İhracatımızı yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıla güçlü bir giriş yaptık ama 6 Şubat'taki depremde 50 bini aşkın can kaybımızın yanı sıra 11 ili de derinden sarstı. Konutların yanı sıra iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri de depremde zarar gördü. Dünyada ancak birkaç ülkenin altından kalkabileceği bu yıkım karşısında süratle harekete geçtik, yıkılanın yerine yenisini yapmak için kolları sıvadık. İş dünyamıza her desteği sağladık. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri günden güne azalıyor. Asrın felaketine rağmen ihracatımız, güçlü seyrini devam ettiriyor. Mayıs ayında yıllık yüzde 14,4 arttı.

İhracattaki yükseliş olumludur ama Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından yeterli değildir. İhracatımızı 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstü.

28 Mayıs gecesi sandıkların kapanması ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını attık. Kabinemizi de oluşturup çalışmaya başladık. 5 sene boyunca hiç durmadan çalışarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa edeceğiz. Ülkemiz, eser, hizmet, müjdelerle geçireceği 5 yıl kazandı. Türkiye, asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı parçalamıştır. Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz. Milletimizin verilmiş sadakası olduğunu daha net göreceğiz. Kimlerin hangi pazarlıklar yaptığı, vatanın bekasının nasıl tezgaha konulduğu zamanlar ortaya saçılacak. Terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıkınca, 'verilmiş sadakamız varmış' diyeceğiz.

'Muhalefet cephesinde yaşananlar ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü anlatıyor'

Muhalefet cephesinde yaşananlar, ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü anlatıyor. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin kavgası seçim akşamından beri hiç durmadı. Demokrasi vadedenlerin bir gecede nasıl diktatör olduğu anlaşıldı. Halil İbrahim Sofrası diyerek demokrasi mücadelesinin yapıldığı yeri, böyle bir yemek sofrasına dönüştürmenin ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıktı. Millete pazarladıkları masanın kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o engin, basiret ve feraseti ile bunların asıl yüzünü gördü.

Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak bir muhalefet görmek istemiyor. Evlatlarımız, sürekli yalan söyleyen, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor. Parti için çekişmelerden, 'baba-oğul' arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var."