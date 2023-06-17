'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen başka bir vekil daha var'

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir yayında seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.

Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de'de katıldığı programda partide Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir milletvekili daha olduğunu öne sürdü.

Sevinç söz konusu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şunları söyledi:

"CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor.

Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."