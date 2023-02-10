Erdoğan deprem için 'kader' demişti: Hatipoğlu'ndan 'Kader bu değil' açıklaması

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü gününde Kahramanmaraş'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" demişti.

Depremlere ilişkin konuşan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır" dedi.

ATV'de katıldığı programda konuşan Hatipoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. 'Akıldan daha büyük tedbir yok diyor' sevgili peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız, bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var."