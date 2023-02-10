Soylu: Siyaset yapılacaksa bu hesap sorulur, burada herkesin morale ihtiyacı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 32 jandarma ve 120 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Soylu'nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
'5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik'
- Sadece burada görev yapan polis, jandarma ve TSK mensubu arkadaşlarımızı sayısı 20 bin. Herkes burada büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Son aldığımız rakam 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Allah rahmet eylesin. 4 bin 493'ü de şu ana kadar defnedildi. Defin noktasında da savcılığımız aynı zamanda emniyet kriminal aynı zamanda Diyanet, aynı zamanda sağlık aynı zamanda yıkama işlemleri yürütülmektedir.
- Çok kısa bir zaman içerisinde her türlü faktör de değerlendirilerek bunlar burada yapılmakta ve sağlanmaktadır. Burada dinimizin emrettiği, inancımızın emrettiği tüm usuller hiçbir eksiklik olmadan gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hukuki bütün usuller de gerçekleştirilmektedir. Şurada günde ilçeleri ile beraber 500 bin öğün yemek verilmektedir. 500'ün üzerinde köyü var buranın. 170 saatin üzerinde çalışarak ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyoruz.
'İstismar, depremin ortaya koyduğu hasardan çok daha büyük bir hasardır'
- Birileri açık arayabilir elbette eksik olabilir. Bu kadar büyük tüm dünyanın büyük olarak nitelendirdiği böyle bir depremde elbette ki bazen yetişmekte zorlandığımız ama ardından yetiştiğimiz meseleler olacak. Bunu istismar konusu yapmak, siyaset çıkar sağlamak depremin ortaya koyduğu hasardan çok daha büyük bir hasardır. Deprem ne zaman olacağını bilmediğimiz ama deprem ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Fakat diğer tarafta insanlık suçu işlemektedir. İnsanın nasıl bir ruh hali olabilir ki fitnenin peşinde gidebiliyor.
- Hiç mi birilerinin içinde sevgi kırıntısı kalmamış. Burada eğer bir siyaset yapılacaksa bu hesap sorulur. Burada herkesin morale ihtiyacı var. Bunu hep beraber sağlamak durumundayız. Birçok alanla karşı karşıyayız hepsini çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Neymiş AFAD Düzce depreminde şunu açıklamış şöyle açıklamış. Bir ülkede grup başkanvekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış ana muhalefet genel başkanlığı yapan bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı.
'120 polis arkadaşımızı kaybettik'
- Burada polis teşkilatımızda da şu ana kadar tespit ettiğimiz 120 polis arkadaşımızı kaybettik. Bu tabi toplu kayıplar, toplu olmayan kayıplarımız da var. Aynı zamanda yine 32'nin üzerinde tespit edebildiğimiz jandarma personelimizi de kaybettik.
'Yağma ihbarlarının yüzde 99,9'u asılsız'
- Asayiş olayları ile ilgili, biz her ihbara gidiyoruz. Yağma ihbarlarının yüzde 99,9'u asılsız. Asılsız ihbar olmasının temel sebebi bazen vatandaş evinin korunmasını istiyor. Bazen vatandaş evinden bir şeyler alıyor. Şurada bir ayakkabı mağazası var 4 gündür camları kırık bir tane ayakkabı alınmış değil. Bir güvensizlik algısı oluşturup milletin değerleri ile oynamak yanlıştır.