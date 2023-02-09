Erdoğan: Deprem felaketinde can kaybı 16 bin 170'e yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini açıkladı.
Erdoğan, yaralı sayısının 64 bin 194 olduğunu ifade etti.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- Milletimiz devletiyle omuz omuzadır.
- İster istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız devletinin tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor.
- Enkazın kaldırılmasının ardınan inşallah, depremin yaşandığı şehirlerimizi biz yeni baştan, hatırlayın inşaa ettik. Van'da bunu gerçekleştirdik, Malatya'da, Elazığ'da bunu gerçekleştirdik. İzmir'de Düzce depreminde bunu gerçekleştirdik. Şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz.
- 10'ar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.