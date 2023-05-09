Erdoğan: Deprem bölgesindeki öğrencilere üniversitelerimizde yüzde 25 oranında kontenjan ayıracağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede bölgesindeki lise öğrencilerine devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacağını açıkladı.

Adana'da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Bay bay Kemal 1,5 saat önce oraya gelmiş, 'Haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 847 bin çadır ve 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların inşa sürecini de başlattık. Bizde laf yok bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız.

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Kendi aralarındaki puan ve tercih sırasına göre ayrılan kontenjana yerleşecekler.

'Biraz delikanlı olmayı öğrenin be'

Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin?

Evlatlarımızın geleceğini LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. Bu CHP, İYİ Parti, HDP ve diğerleri de ses çıkarmadığı için LGBT'cimi? AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT'ci sızabilir mi?

Biraz delikanlı olmayı öğrenin be. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da öğretecek. Sandıkta öğretecek. Bunlara şunu söylemek lazım. Delikanlılık nasıl olur bilmiyorsanız Adana'ya gelin Adanalı kardeşlerim size göstersin.

Her gün yeni bir rezilliğine şahit olduğumuz koalisyon masasının böyle bir derdinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Oradakilerin her biri kendilerine biçilen rolü oynadığını görüyoruz. Ortalığı karıştırmada pek mahiyetliler. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler.

'Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir'

Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir.

Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor. Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler.

21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar."

'Bunlar terörist'

Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu bırakacağız diyor. Benim Diyarbakır'da 41 kardeşimi şehit eden bu ahlaksızı nasıl bırakırsın sen ya? Burası hukuk devleti.

İmralının kapılarını kıracakmış. Bunlar terörist. Arada bir ağır hakaretlerle ayar vermeyi de ihmal etmiyorlar ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Aslında bu kişinin de kurduğu masanın da durumu pek öyle gülünecek gibi değil."

'Beni ve ailemi öldürmeye geldiler, kahve yudumluyordun'