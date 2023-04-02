Erdoğan Demirtaş'ı hedef aldı: 'Bu Selo denen adam...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da katıldığı iftar programında konuştu.

Millet İttifakı'nı ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alan Erdoğan "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip bizi bunların eline bırakmayın diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız. Beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız.

- Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

- Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.

- Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar 7 cumhurbaşkanı yardımcısının, bu gidişle sayısı 50’yi bulacak, bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. Şimdi de bahardan, barıştan, kucaklaşmaktan bahsediyorlar.

- İstanbul'a hizmet vermek varken turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar halen ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz Cumhur İttifakı olarak eserlerimizle konuşuyoruz.

- ("Terörist başı" diyerek Öcalan'ı ve ardından Selahattin Demirtaş'ı zikrettikten sonra) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir.

- Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?"