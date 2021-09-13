Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Sakarya Zaferi, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana 'dur' diyerek büyük taarruzun müjdesini burada vermiştir. İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.
- Sakarya Meydan Muharebesi 1 yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, düşmanın İzmir'den dökülmesiyle nihai amacına ulaşmıştır. İstiklal harbimiz Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Sakarya Zaferi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın Edirne'nin İstanbul'un fethi gibi şanlı zaferlerimizin biridir.
- Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti, dişiyle tırnağıyla verdiği mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığımız onca badirelere, uğradığımız onca saldırılara rağmen 100. yılının eşiğine gelmiştir.
- Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı olmuştur. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz, aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel saldırılara karşı bir baş kaldırıydı.Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik.
- Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta-uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Bir yandan eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora, her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık.
- Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız."