Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'Ülkemizin geleceğini karartma gayelerini boşa çıkaracağız'

CHP'yi hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımızı devam edecektir. Özellikle ana muhalefetteki ve yanındakiler bunlarla aynı masa etrafında hala, ülkemizin geleceğini karartma gayelerini 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız" dedi.

Erdoğan, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta kurulan Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bugüne kadar şehit yakınlarına mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet yeniden tesis edildi.

Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımızı devam edecektir.

Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız.

Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaralarınızı yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetteki ve yanındakiler bunlarla aynı masa etrafında hala, ülkemizin geleceğini karartma gayelerini 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız.

Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Edirne'de nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklenmesin. Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir. Yeter ki biz birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

'Maraş'ta 7 bin 353 konut ve 620 köy evinin temelini attık'