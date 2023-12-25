Erdoğan CHP'yi hedef aldı: 'Atatürk'ün partisi bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor'

22 ve 23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybetmesi üzerine AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi, TBMM'de konuya ilişkin ortak bildiriye imza atmıştı. Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamazken, CHP sonrasında ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

Söz konusu bildirinin ardından bahse konu olan partiler tarafından karşılıklı açıklamalar yapılmış ve tartışmalar kamuoyuna yansımıştı.

AKP Gençlik Kolları tarafından Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak bildiri üzerinden CHP'yi hedef aldı.

Erdoğan, CHP'ye yönelik "Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Alçakların zehirlerini size enjekte etmesine izin vermeyin'

"Mehmetçiğimize kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama vardır. Saldırılardan sonra provokasyonlar yaşanıyor. İç kaleyi sarsmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net duruş sergilemeliyiz. Türkiye bizim ortak vatanımız, çatımız, yuvamızdır. Hepimiz biriz beraberiz kardeşiz. Sizi kışkırtanlara karşı dikkatli olun. Bu alçakların kendi zehirlerini size de enjekte etmesine izin vermeyin.

Bu dönemlerde Türkiye ortak paydasında buluşmaya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Meclis'te 4 siyasi parti bir araya gelerek ortak bildiriye imza atmasını önemsiyoruz. Siyasi rekabetin birleşmeye engel teşkil etmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Buradan ortak hareket etmek suretiyle milletimize umut aşılayan siyasi partilere ve vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Destek açıklayan siyasi aktörlere teşekkür ediyorum.

'Sorgulanması gereken CHP'nin halidir'

Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz.

Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin. Biz sizin sözde terör hassasiyetinizi tezkereye verdiğiniz ret oylarından çok iyi biliyoruz. Selo'ya özgürlük çağrıları yapan siz değil miydiniz? Miting alanlarını PKK sembolleriyle selamlayan siz değil miydiniz? Bunların hepsini yaptınız ve ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bağırarak, sağa sola hakaret ederek, milleti tehdit ederek, kirli tarihinizi silemezsiniz. CHP'nin terör örgütü ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Yakında bu benzeşme CHP'nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine geçmesiyle resmen görünür olacaktır."