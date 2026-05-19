Erdoğan ‘CHP'den yeni katılımlar olabilir’ demişti: 'İki İYİP, bir CHP'li vekil AKP'ye katılacak' iddiası

Daha önce CHP’den AKP’ye geçiş iddialarını dile getirmesiyle gündeme gelen yandaş Sinan Burhan, bu kez İYİP'ten istifa eden Ersin Beyaz’ın AKP’ye geçeceğini öne sürdü. Burhan ayrıca Beyaz'la birlikte İYİP ve CHP’den iki milletvekilinin de AKP'ye katılacağını iddia etti.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 10:19

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’den AKP’ye geçişlere ilişkin “Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir” sözlerinin ardından, siyaset kulislerinde yeni transfer iddiaları gündeme geldi.

Daha önce tv100 yayınlarında CHP’li belediye başkanlarının AKP’ye geçeceğini öne süren Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, bu kez İYİP'ten seçilen Ersin Beyaz’ı işaret etti. tv100 yayınında Burhan, “Ersin Beyaz AK Parti’ye geçecek” iddiasında bulundu.

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, dün partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Burhan, ayrıca Beyaz'ın AKP'ye yanında 2 milletvekili ile birlikte geçeceğini, bu milletvekillerinin İYİP ve CHP’den olduğunu öne sürdü.

Daha önce CHP için de benzer iddialar ortaya atmıştı

Burhan, daha önce de tv100’de yaptığı açıklamalarda CHP’li bazı belediye başkanlarının AKP’ye geçmek için beklediğini öne sürmüş; Ankara, Konya ve Samsun’dan belediye başkanlarını işaret etmişti.

AKP’ye geçiş tartışmaları, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun CHP’den ayrılarak AKP’ye katılmasının ardından yeniden hız kazanmıştı.

