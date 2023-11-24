Erdoğan: Çalışan emeklilere 5 bin TL yatırılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Programı 100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler Programı'nda konuştu.

Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldığını belirten Erdoğan, çalışan emeklilerin de hesaplarına 5 bin TL yatırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimiz için geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme kararı almıştık. 5 bin liralık ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Çiftçi ve esnaf emeklilerinin içinde yer aldığı gönül kırgınlığının olduğunu müşahede ettik. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifi Meclis'e sunulacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin de 5 bin liralık ödemeden yararlanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.