Emeklinin aklıyla dalga geçiyorlar: Milyonlarca emekli 'müjde' dedikleri ikramiyeyi alamıyor

Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiye ödenmeye başladı.

2 Kasım'da Resmi Gazetede yayınlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla SSK, BağKur, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilere 5 bin lira ödeneceği açıklanmış, emeklilere yine "müjde" verilmişti.

Gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine akın eden emekliler yeniden aldatıldıklarını gördüler. 5 bin liralık ikramiyeden milyonlarca emekli yararlanamadıklarını öğrendi. Yasaya göre çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yapıldı.

Geçen ay açıklanan rakamlara göre "açlık sınırı" 13 bin 648 lira "yoksulluk sınırı" 44 bin 573 lira olarak hesaplanmışken hafta sonunda başlayan 5 bin tutarındaki ödemelerini bekleyen emekliler yatırılması gereken ödemenin hesaplarında olmadığını gördüler.

Milyonlarca emekli 5 bin liradan mahrum bırakıldı

İlgili kanun maddesine göre emekli olduktan sonra çalışan emekliler bu ödemeden faydalanamıyor. Emekli olduktan sonra dahi çalışmak zorunda bırakılan emeklilerin ayrımı bununla da sınırlı kalmadı. Aktif olup olmadığına bakılmaksızın ziraat ya da ticaret odası kayıtları olan veyahut vergi dairesinde kaydı bulunanlar da kısa vadeli sigorta kapsamında çalışanlar da anılan ödemeden faydalanamıyor. Yani 7 bin 500 lira aylıkla geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emekli müjde olarak duyurulan 5 bin liralık ikramiyeden de mahrum bırakıldı.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan 2 milyona yakın işçi emeklisi, tarımsal faaliyette bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı yüzbinlerce köylü, vergi mükellefi olan küçük esnaf, özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanlar, kamuda emekli aylığı kesilmeden çalışanlar 5 bin liralık ‘müjde’ ikramiyeden yararlanamıyor.

Ödeme günleri belli oldu

Emekli ikramiyesi ödeme günleri belirlendi. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım tarihinde 5000 lira emekli ikramiyesi verilecek. Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 5000 lira emekli ikramiyesi 14 Kasım'da yatacak.